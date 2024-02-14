السفير محمد حجازي: مصر وتركيا تحملان رؤية إقليمية في شرق المتوسط.. فيديو

تحدث السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن العلاقات المصرية التركية خاصة بعد استقبال الرئيس السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى مصر.



وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر صاحبة مسئولية إقليمية، وتدرك أن الخلاف مع أنقرة لابد أن يحل، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة في أبريل المقبل، كذلك زيارة الرئيس التركي للقاهرة، ستكون الطريق لتسوية الأوضاع وما يمكن تحقيقه في العديد من الملفات وعلى رأسها غزة وليبيا، بالإضافة إلى الملف السوداني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات المصرية التركية تقوم على البعد الاستراتيجي للبلدين، موضحا أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأوضح السفير محمد حجازي، أن مصر دائما ما تنظر دائما لقواعد القانون الدولي في علاقتها، لافتا إلى أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالهدوء والاستقرار لكل الدول والاستفادة من مصادرها.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن منطقة غاز المتوسط أصبحت لجذب العلاقات بين الدول، مبينا أن مصر وتركيا يحملان رؤية إقليمية في شرق المتوسط.

وتابع السفير محمد حجازي، أن العمق الاستراتيجي للقيادة السياسية تتعامل مع الملفات بعقل وحكمة، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الاستراتيجي سيدير ملفات العلاقات وفقا للتطابق والإنجاز المشترك بين البلدين.

نوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأنه لابد من دعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مبينا أن قطاع غزة يعاني جراء الإجراءات التي يقوم بها نتنياهو في ارتكاب المجازر ضد سكان قطاع غزة.

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