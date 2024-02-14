عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد حجازي: مصر وتركيا تحملان رؤية إقليمية في شرق المتوسط.. فيديو

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

تحدث السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن العلاقات المصرية التركية خاصة بعد استقبال الرئيس السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى مصر.

txt

«الحرية المصري»: زيارة أردوغان للقاهرة تساهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا

txt

عادل اللمعي: 2024 سيكون عام الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين مصر وتركيا|فيديو


وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر صاحبة مسئولية إقليمية، وتدرك أن الخلاف مع أنقرة لابد أن يحل، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة في أبريل المقبل، كذلك زيارة الرئيس التركي للقاهرة، ستكون الطريق لتسوية الأوضاع وما يمكن تحقيقه في العديد من الملفات وعلى رأسها غزة وليبيا، بالإضافة إلى الملف السوداني.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات المصرية التركية تقوم على البعد الاستراتيجي للبلدين، موضحا أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين.

 

وأوضح السفير محمد حجازي، أن مصر دائما ما تنظر دائما لقواعد القانون الدولي في علاقتها، لافتا إلى أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالهدوء والاستقرار لكل الدول والاستفادة من مصادرها.

 

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن منطقة غاز المتوسط أصبحت لجذب العلاقات بين الدول، مبينا أن مصر وتركيا يحملان رؤية إقليمية في شرق المتوسط.

 

وتابع السفير محمد حجازي، أن العمق الاستراتيجي للقيادة السياسية تتعامل مع الملفات بعقل وحكمة، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الاستراتيجي سيدير ملفات العلاقات وفقا للتطابق والإنجاز المشترك بين البلدين.

 

نوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأنه لابد من دعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مبينا أن قطاع غزة يعاني جراء الإجراءات التي يقوم بها نتنياهو في ارتكاب المجازر ضد سكان قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

الذهب يستقر عالميا قرب أدنى مستوياته في شهرين

الميرغني: رمضان صبحي يحتاج للزمالك.. ومحمد صلاح يركز على مستقبله فقط

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

حكمة صيام شهر شعبان.. منحة من الله وهبة للأمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد|تقلبات جوية وأمطار رعدية.. وتعطيل الدراسة في هذه المحافظات

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ