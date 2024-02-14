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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليقا على زيارة أردوغان لمصر

عادل اللمعي: 2024 سيكون عام الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين مصر وتركيا|فيديو

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

علق عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، على استقبال الرئيس السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى مصر، قائلا: "اليوم بداية تاريخية للعلاقات المصرية التركية".

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«الحرية المصري»: زيارة أردوغان للقاهرة تساهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا

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وأضاف عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وتركيا تسعيان لزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بدلا من 6 مليارات دولار.

 

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية تستفيد من حجم الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول أوروبا، موضحًا أن  الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار.


وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن الدولة المصرية تلقت طلبات كثيرة من المصانع التركية للتوسع في مصر.

 

وتوقع عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن يكون 2024 عام الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين مصر وتركيا.

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