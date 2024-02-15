بسبب حسام حسن.. خالد الغندور يوجه رسالة غاضبة للجمهور

وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، رسالة غاضبة لمنتقدي كابتن حسام حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: يا ريت كل الناس تساعد حسام حسن علي النجاح وبلاش كل شوية نتكلم علي السلبيات.

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أول قرارات حسام حسن بعد تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

وكتب أحمد حسن: مصدر.. حسام حسن يجهز لجنة خاصة لمتابعة كل المحترفين المصريين في أوروبا للوقوف على مستواهم.

وأقيم المؤتمر الصحفي للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم عصر اليوم.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: “محمد صلاح أبهر العالم وهو عنصر مهم جدا لمنتخب مصر.. وانا من أوائل الناس اللي اكتشفت محمد صلاح في 2010 لما كنت ماسك نادي الزمالك”.