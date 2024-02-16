شركة OpenAI تكشف عن أداة Sora لتحويل النصوص المكتوبة إلى مقاطع للفيديو

في أكبر ثورة تكنولوجية من نوعها بعد إطلاق ChatGPT، كشفت شركة OpenAI عن أداة الذكاء الاصطناعي Sora، والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو قصيرة استجابة للأوامر المكتوبة.

وقالت شركة OpenAI إن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية ستكون قادرة على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة من النصوص المكتوبة، كما يمكن للأداة أيضًا تحويل الصورة إلى فيديو أو تمديد مقطع فيديو قصير.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على موقع X “إن الشركة توفر الوصول إلى عدد محدود من المبدعين في مرحلة الاختبار”، حيث أن أداة Sora لم يتم إتاحتها للمستخدمين بشكل واسع حتى الآن، وإنما تقتصر على الاختبار التجريبي.

وتعد Sora ليست أول تطبيق للذكاء الاصطناعي مخصص لتحويل النص إلى فيديو في السوق، حيث تعد جوجل و ميتا وشركة Runway ML الناشئة من بين الشركات التي أظهرت بالفعل تقنية مماثلة. بحسب شبكة DW.

وعلى الرغم من ذلك فقد مثلت الجودة العالية لمقاطع الفيديو التي عرضتها أداة Sora مفاجأة للمراقبين، بينما أثارت أيضًا مخاوف بشأن الآثار الأخلاقية والمجتمعية.

ولم تكشف شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت عن مصادر الصور والفيديو التي تم استخدامها لتدريب أداة Sora.

ومنذ ظهور أداة ChatGPT من شركة OpenAI أثار ازدهار الذكاء الاصطناعي الحديث عن ثورة صناعية جديدة يمكن لمثل هذه الأداة والأدوات المُطورة منها تغيير الواقع الثقافي والاجتماعي بشكله الحالي.