عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة OpenAI تكشف عن أداة Sora لتحويل النصوص المكتوبة إلى مقاطع للفيديو

شركة OpenAI تكشف
شركة OpenAI تكشف عن أداة Sora

في أكبر ثورة تكنولوجية من نوعها بعد إطلاق ChatGPT، كشفت شركة OpenAI عن أداة الذكاء الاصطناعي Sora، والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو قصيرة استجابة للأوامر المكتوبة. 

 

وقالت شركة OpenAI إن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية ستكون قادرة على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة من النصوص المكتوبة، كما يمكن للأداة أيضًا تحويل الصورة إلى فيديو أو تمديد مقطع فيديو قصير. 

 

 وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على موقع X “إن الشركة توفر الوصول إلى عدد محدود من المبدعين في مرحلة الاختبار”، حيث أن أداة Sora لم يتم إتاحتها للمستخدمين بشكل واسع حتى الآن، وإنما تقتصر على الاختبار التجريبي. 

 

وتعد Sora ليست أول تطبيق للذكاء الاصطناعي مخصص لتحويل النص إلى فيديو في السوق، حيث تعد جوجل و ميتا وشركة Runway ML الناشئة من بين الشركات التي أظهرت بالفعل تقنية مماثلة. بحسب شبكة DW. 

 

وعلى الرغم من ذلك فقد مثلت الجودة العالية لمقاطع الفيديو التي عرضتها أداة Sora مفاجأة للمراقبين، بينما أثارت أيضًا مخاوف بشأن الآثار الأخلاقية والمجتمعية.

 

ولم تكشف شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت عن مصادر الصور والفيديو التي تم استخدامها لتدريب أداة Sora. 

 

ومنذ ظهور أداة ChatGPT من شركة OpenAI أثار ازدهار الذكاء الاصطناعي الحديث عن ثورة صناعية جديدة يمكن لمثل هذه الأداة والأدوات المُطورة منها تغيير الواقع الثقافي والاجتماعي بشكله الحالي.

OpenAI شركة OpenAI الذكاء الاصطناعي Sora أداة الذكاء الاصطناعي Sora النصوص المكتوبة مقاطع الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

ترشيحاتنا

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد

ما تسبهاش فى الشارع.. الشرطة هتلم السيارات وتبعهم بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ