بايدن يجدد دعوته لزيارة أمريكا.. رئيس وزراء العراق: نعمل لإخراج التحالف الدولي

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ضرورة استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق؛ بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وناقش الجانبان الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وجدد السوداني موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف.

من جانبها، جددت كمالا هاريس، دعوة بايدن إلى السوداني لزيارة واشنطن، مؤكدة حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشارت إلى أنّ الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة، معربة عن اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي.