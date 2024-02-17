برلماني: الاحتلال الإسرائيلي يحضر لمحـرقة في رفح الفلسطينية

قال ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتحضير لمحرقة في رفح الفلسطينية.

وأضاف ضياء الدين داوود، في كلمته في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حال اجتياح إسرائيل لرفح؛ لن يكون اليوم التالي للحرب مماثلا لليوم الذي يسبقه".

وأوضح ضياء الدين داوود :" الأمن الإقليمي والأمن الاقتصادي العالمي مرتبطان ارتباطا وثيقا".

وأشار ضياء الدين داوود إلى أن: "فرنسا وبريطانيا وأمريكا قاموا بحماية إسرائيل لاستخدام العنف المفرط في رد الفعل والإبادة الجماعية لقطاع غزة".

ولفت ضياء الدين داوود إلى أن: "المجتمع الدولي لا يتحمل تهديد التجارة العالمية والتأثر على الممر الملاحي في قناة السويس ".