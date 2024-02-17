أبو العينين : مصر لم تغلق معبر رفح كما ادعت إسرائيل .. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تتعنت وترفض دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح.

وقال أبو العينين في كلمته في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل تدعي كذبا أن مصر أغلقت معبر رفح وهذا امر غير صحيح".

وأضاف محمد أبو العينين :" معبر رفح لم يتم غلقه من الجانب المصري مطلقا وسيارات المساعدات تقف أمام المعبر أيام طويلة كي يسمح لها بالدخول من الجانب الإسرائيلي".



وتابع محمد أبو العينين :" قطاع غزة يعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية "، مضيفا:" نحن أمام تحدي جديد يجب التصدي له ووضع حل جذري له ".

وأكمل محمد أبو العينين:" مصر تقوم بدور فعال في ملف التهدئة والأجهزة المصرية مستمرة في عملها لتهدئة الموقف في غزة"، مضيفا:" نحن أمام قنبلة موقوتة وهي محاولات التهجير القسري للفلسطينيين ".

