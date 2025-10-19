قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: زيادة استثمارات ميرسك في مصر تعزز دور الدولة كمركز إقليمي حيوي للتجارة واللوجستيات

حسن رضوان

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم استثمارات مجموعة ميرسك العالمية في السوق المصري تمثل خطوة استراتيجية تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مصر، وتدعم تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لوجستي وتجاري.

 نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن "مصر تشهد نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة والنقل البحري بفضل الشراكة الوثيقة مع ميرسك، خاصة في مجال الحاويات والوقود الأخضر الذي يعد مستقبل النقل البحري المستدام، وهذا التعاون يعزز من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في سلاسل الإمداد العالمية."

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن توسيع الاستثمارات في محطة حاويات شرق بورسعيد سيُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بالدعم الرئاسي اللافت للنظر لقطاع النقل واللوجستيات، والذي يصب في صالح تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

واختتم الدسوقي: "مصر اليوم ليست فقط بوابة استراتيجية للتجارة العالمية، بل نموذجًا للتعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي، ومن المؤكد أن دعم مجموعة ميرسك يعكس ذلك تمامًا."

زيادة استثمارات ميرسك مركز إقليمي حيوي للتجارة النائب علي الدسوقي لجنة الشئون الاقتصادية

