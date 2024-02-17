الاتحاد من أجل المتوسط| أبو العينين يطلب الوقوف حدادا على أرواح شهداء غزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجمعية البرلمانية مكونة من 43 دولة اجتمعوا في المغرب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الوفد المصري المشارك في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط كبير ومتنوع".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد أبو العينين طلب الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في قطاع غزة وذلك في بداية أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اجتماعات الجمعية البرلمانية تحدثت بشكل أساسي عن استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة ".