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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يستعرض تهنئة البرلمان للنائب محمد أبو العينين لفوزه بجائزة أفضل صانع بأفريقيا

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو لتهنئة مجلس النواب للنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس لفوزه بجائزة أبطال أفريقيا كأفضل صانع بالقارة الأفريقية.

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النائب محمد أبو العينين: شعرت بالفخر من أحاديث رؤساء أفريقيا عن الرئيس السيسي حول التنمية الحديثة خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الإفريقي في غانا

وهنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، باسمه وباسم المجلس، النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، لفوزه بالإجماع بجائزة أبطال أفريقيا كأفضل صانع بالقارة الأفريقية خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الأفريقي بأكرا عاصمة غانا، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

فيما أعرب النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، عن خالص شكره وامتنانه لرئيس المجلس، والمجلس الموقر، على التهنئة الكريمة.. مشيرا إلى أن حصوله على هذه الجائزة إنما يعد انعكاسا للتقدير الدولي لمكانة وقدر مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتجربتها الرائدة التي تقدم للعالم نموذجا يحتذى به في عملية التنمية الشاملة والمتكاملة. كما أعرب أبو العينين عن فخره واعتزازه بكل صانع وعامل يحمل للعالم شعار "صنع في مصر".

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