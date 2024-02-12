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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب محمد أبو العينين: شعرت بالفخر من أحاديث رؤساء أفريقيا عن الرئيس السيسي حول التنمية الحديثة خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الإفريقي في غانا

صدى البلد

وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وأعضاء المجلس، التهنئة للنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، على فوزه بالإجماع بجائزة أبطال أفريقيا، كأفضل صانع في أفريقيا، خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الإفريقي في دولة غانا، بحضور رؤساء 5 دور أفريقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اتقدم بخالص التهئة باسمكم جميعا واسمي لسيادة النائب محمد ابوالعينين وكيل المجلس بمناسبة فوز سيادته بالاجماع بجائزة أبطال أفريقيا كأفضل صانع في أفريقيا

من جانبه قال النائب محمد أبو العينين: هذا الفوز ليس لشخصي ولكن لمصر كلها، وكل العاملين الذي كانوا سببا في وضعنا في مصاف الدول الصناعية الكبرى.

ووجه وكيل المجلس، التحية لصناع مصر الذي نجحوا في وضع مصر أمام العالم، قائلا: كنت فخورا بتعليقات رؤساء أفريقيا الذين حضروا المؤتمر عن مصر ورئيسها والتنمية الحديثة التي نفتخر بها في مصر.
وأشار إلى أن هناك انبهار بتجربة مصر في خلق المدن الصناعية والعمرانية والمجتمعات الزراعية الحديثة، قائلا: هناك تباهي بأن مصر أفريقية، وتقدم نموذجا يحتذى به في عمليات التنمية بعد الخروج من الوادي الضيق والتوسع حتى وصلنا إلى 14% من مساحة مصر.


وتابع وكيل مجلس النواب: شعرت بالفخار وأن مصر لها قيمة، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماعات مع رئيس غانا، لمست العلاقة الطيبة المتبادلة والاحترام الكبير للرئيس السيسي وشعرت بمدى العلاقات الطيبة التي تحظى بها مصر.

وأوضح أبو العينين، أن الرئيس الغاني تحدث عن علاقته بالرئيس السيسي ومتابعته لعمليات التنمية التي تحدث، لاسيما في تجربة تعمير الصحراء.

وأكد وكيل البرلمان، أن الخبرات المصرية في أفريقيا أكدت للعالم أننا على قدر المسئولية وقادرين على تقديم التجربة الحديثة.


وأشار إلى أن رئيسة أثيوبيا خلال كلمتها دعت لبناء عدد من السدود، قائلا: وكان ليا تعليق أننا لم نقصر في أي اتفاقية، ولكن على الجميع احترام حقوق دول المصب وحقوق كل أطراف دون الاعتداء على الآخرين.

وأشار إلى أن المصريين قادرين على تقديم التجربة التنموية للعالم الإفريقي، قائلا: "إفريقيا مش ناقصة مشاكل ولابد من عمليات التنمية المستدامة".

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