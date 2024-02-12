رئيس جامعة القاهرة يهنئ النائب محمد أبو العينين بفوزه بجائزة "أبطال أفريقيا"

قدم الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خالص التهنئة إلى وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين؛ بمناسبة فوزه بالإجماع بجائزة "أبطال أفريقيا" كأفضل صانع بالقارة الأفريقية، وذلك خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الأفريقي بعاصمة غانا.

وقال “الخشت”، إن التكريم يعكس الدور المهم الذي يلعبه وكيل مجلس النواب في مجال الصناعة، ويسهم في تعزيز الصداقة والتعاون بين شعوب القارة؛ متمنيًا له مزيدًا من النجاحات في المستقبل في خدمة الصناعة والقارة الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الازدهار والرخاء الأفريقي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار بين دول القارة الأفريقية، وتكريم الشخصيات والمبادرات المتميزة في مختلف المجالات.