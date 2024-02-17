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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو العينين: إسرائيل تتحدى العالم وترفض حل الدولتين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر ترفض أي محاولة لتهديد أمن وسلامة المدنيين في غزة، وهذه هي ثوابت الأمة المصرية.

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وقال أبو العينين، في كلمته خلال أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إسرائيل تتحدى العالم وترفض حل الدولتين، رغم طرح هذا الحل منذ سنوات طويلة".

وأضاف محمد أبو العينين: "حضرت لقاءات كثيرة تتحدث عن ضرورة حل الدولتين؛ لإنهاء الصراع، لكن إسرائيل كانت ترفض دائما".

وتابع محمد أبو العينين: "يجب أن نعود إلى أصل المشكلة والأزمة، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين راضون بـ22% من أرض فلسطين، لكن إسرائيل ترفض".

وأكمل محمد أبو العينين: "الاحتلال قام بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة، والعدوان يقصف كل شيء"، مضيفا: "اليوم هو يوم الضمائر، ويجب أن يصحو العالم بأكمله؛ لإنهاء الصراع في غزة ".

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