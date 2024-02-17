مصر وضعت خطوطا حمراء.. أبو العينين: نرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويدمر شعب أعزل، وقتل 30 ألفا من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة.

وقال محمد أبو العينين في كلمته أمام أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الاحتلال يصر على التهجير القسري، ويضع الشعب الفلسطيني في رفح الفلسطينية؛ كي تكون أكبر بقعة في العالم مزدحمة بالسكان".

وأضاف محمد أبو العينين: “الاحتلال يعتزم- بالتهديد على لسان وزرائه- طرد الفلسطينيين من رفح الفلسطينية”.

وأكد محمد أبو العينين: "الرئيس السيسي ومصر وضعوا خطوطا حمراء، وأكد الرئيس السيسي أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن: "أساس المشكلة هو الاحتلال، لكن من يدافع عن أرضه وعرضه؛ له الحق في المقاومة"، مضيفا: “يجب العودة على طاولة المفاوضات؛ كي يحصل الشعب الفلسطيني على أرضه ودولته المستقلة”.

ولفت محمد أبو العينين إلى أن: "إسرائيل تريد أخذ كل شيء، ولا تعطي شيئا، والعالم كله يتحدث عن حل الدولتين، إلا إسرائيل".