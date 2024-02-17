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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو العينين : التنمية المنشودة لن نصل إليها إلا بأساس راسخ من الاستقرار

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن أعمال الجمعية العمومية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط بالمغرب تنعقد في مرحلة دقيقة تموج بالتحديات الإقليمية الخطيرة وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر .

بمشاركة أبو العينين.. إجماع بالاتحاد من أجل المتوسط على إدانة انتهاكات إسرائيل

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وقال أبو العينين في كلمته أمام أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط ، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لن تتحقق آمال شعوبنا إلا بعمل تكاملي بين دولنا كي نتخطى الصعاب ومواجهة التحديات الحرجة التي تهدد الامن والاستقرار ".

 

وأضاف محمد أبو العينين :"  التنمية التي ننشدها لن نصل إليها إلا بأساس راسخ من الاستقرار قوامه تحقيق السلام والعدل ".

 

وتابع محمد أبو العينين “  نشهد تفشي الصراعات المسلحة وبؤر التوتر بشكل كبير والتي تهدد أمن واستقرار عالمنا ومجتمعاتنا ”.

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