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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في اجتماعات الاتحاد من اجل المتوسط..

أحمد موسى: أبو العينين حذر العالم من خطورة اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

علق  الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن جلسات الجمعية البرلمانية ركزت على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة حل الدولتين وإنهاء الصراع والحرب على غزة.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" محمد أبو العينين حذر العالم من محاولة اجتياح إسرائيل إلى رفح الفلسطينية".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد أبو العينين أكد أن أزمة رفح الفلسطينية تؤثر على العالم بأكمله ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"النائب محمد أبو العينين شارك في العديد من جلسات الجمعية البرلمانية التي تطرقت لملفات عدة على رأسها التصعيد في غزة".

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