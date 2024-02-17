تصرف لـ«أبو العينين» أدى لنجاح أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. ماذا فعل؟

انتصار لمصر..

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين في أعمال في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين نجح في إفشال مخطط لإصدار البيان النهائي للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط بإدانة حركة حماس ووصفها بأنها منظمة إرهابية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "وفد المجر كان يرغب في توصيف حركة حماس منظمة إرهابية في البيان الختامي لأعمال الجمعية البرلمانية، وأبو العينين تدخل وقدم مقترحا لإصدار البيان الختامي لأعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مقترح أبو العينين تحدث عن استخدام مصطلح الأعمال العدائية والإرهابية، دون ذكر اسم حماس، وتم استخدام هذا التوصيف".

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن: "ما فعله أبو العينين؛ انتصار كبير لمصر، وهذا التحرك أدى إلى نجاح هذا المؤتمر، وصدور بيان ختامي لأعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ".