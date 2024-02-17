بمشاركة أبو العينين.. إجماع بالاتحاد من أجل المتوسط على إدانة انتهاكات إسرائيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن كلمات الوفود المشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أدانت الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" توقيت مؤتمر الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مهم جدل لدعم القضية الفلسطينية في هذا التوقيت ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" النائب محمد أبو العينين ألقى كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط وركزت على دعم فلسطين والحقوق التاريخية للشعب الفلسطينية ".

وتابع الاعلامي أحمد موسى:" البيان الختامي لأعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط يعبر عن الـ 43 دولة المشاركة في الجمنعية البرلمانية ".