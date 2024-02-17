مركز القدس للدراسات: إسرائيل ستواجه عواصف داخلية إذا توقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن قرار الحرب ليس بيد الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأنه بمجرد وقف إطلاق النار في غزة؛ ستواجه هذه الحكومة الكثير من العواصف والمعارك الداخلية.

وأشار عوض، خلال حواره مع برنامج أحداث الساعة، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن هناك قرارا غربيا أطلسيا يريد لهذه الحرب أن تكون مستمرة.

وأضاف أن بعض دول الغرب، تريد مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويمولون الحكومة الإسرائيلية بكل الأسلحة والذخيرة التي تساعدها على إحداث أكبر ضرر ممكن في الحرب الدائرة، ويقولون دائما إن “إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها”؛ ما يعني أن هذه “رخصة لاستمرار العدوان الإسرائيلي”.