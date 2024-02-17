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توك شو

كلمة فلسطينية عربية عالمية بامتياز..

رئيس البرلمان الفلسطيني يشيد بكلمة أبو العينين في أعمال الاتحاد من أجل المتوسط

صدى البلد

أكد روحي فتوح رئيس البرلمان الفلسطيني، أن اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط كان به تفاؤل وأمل بسبب تواجد موقف جامع مؤيد لـ القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

 

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قال روحي فتوح في تصريحات له مع الإعلامي أحمد موسى على هامش فعاليات أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النائب محمد أبو العينين ألقى كلمة فلسطينية وعربية وعالمية بامتياز وعبر فيها عما يدور في عقول الشعب الفلسطيني ".

أضاف روحي فتوح :" كلمة أبو العينين طالب فيها أن يكون هناك موقف جاد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ".

وتابع روحي فتوح:"  أبو العينين حذر من اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية، والشعب الفلسطيني يقف بصلابة ضد مخططات التهجير القسري ".

وأكمل روحي فتوح:" فخورون بموقف الرئيس السيسي الرافض للتهجير القسري والعدوان على قطاع غزة".

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