وزير الجيش الأمريكي يؤكد تمسكه بمنصبه

أكد وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، عدم نيته الاستقالة، رغم خلافات مع وزير الحرب بيت هيغسيث؛ أثارت تساؤلات داخل وزارة الدفاع (البنتاجون) بشأن استمرار التعاون بينهما.

جاءت تصريحات دريسكول عقب إقالة عدد من كبار القادة العسكريين، بينهم الجنرال راندي جورج، وسط تقارير عن توترات تتعلق بقرارات التعيين والترقيات داخل الجيش، بحسب الصحيفة.

وفي المقابل، نفى متحدث باسم وزارة الحرب - وفق صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية - وجود خلافات، مؤكدا أن العلاقة بين المسؤولين "ممتازة"، بينما أشار البيت الأبيض إلى دعمه لـ دريسكول واستمراره في منصبه.