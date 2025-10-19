توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى 18مليون.. ونواب: الرئيس السيسي داعم حقيقي للقطاع.. ونحتاج إلى تغيير فكر جذب الزوار الأجانب

رئيس سياحة النواب تكشف كيفية تحقيق استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا

نائبة: نحتاج لفتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر لنجذب 30 مليون سائح

نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين





أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ، وأشاروا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

في البداية قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ، ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما طالبت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، وإطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.

وقالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.

وأضافت “الشعولي”، في تصريحات لـ"صدى البلد": “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.

وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

وقال النائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

وأكد الخولي لـ"صدى البلد"، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أن المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة وأننا لدينا مناخ معتدل ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.

وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

وكان قد توقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن يشهد هذا العام نموا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشدد وزير السياحة والآثار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)- على أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر هذا العام ما يقرب من 17.5 مليون إلى 18 مليون سائح.

وأضاف أن السائح الروسي يأتي في المرتبة الأولى من ناحية أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يزور مصر هذا العام أكثر من مليوني سائح روسي.

وأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل تطورا كبيرا، في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة في منطقة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن هناك طفرة في أعداد السائحين القادمين من ألمانيا، والتي تأتي في المرتبة الثانية بما يقرب من مليون و700 ألف سائح.

ولفت إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تنوع المنتج السياحي المصري، مؤكدا مساهته في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وفيما يتعلق بأعداد الغرف الفندقية، أشار وزير السياحة إلى أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر قد تصل إلى 9 آلاف غرفة جديدة هذا العام.