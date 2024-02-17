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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أين حقوق الإنسان؟.. أبو العينين منفعلا : سكان غزة في سجن كبير والاحتلال يقتل الأطفال

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

انفعل  النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أثناء كلمته عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، قائلا:" أين حقوق الإنسان مما يحدث في قطاع غزة تجاه شعب أعزل ".

 

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قال أبو العينين في كلمته في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سكان غزة متواجدون في سجن كبير ومحرومين من كل مقومات الحياة ".

أضاف محمد أبو العينين :" من الضروري التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية والأزمة أصبحت عالمية لكن هناك تخاذل عالمي أدى إلى تفاقم هذه المشكلة ".

وتابع محمد أبو العينين :" نرى ما يفعله الاحتلال بالشعب الفلسطيني الأعزل وقتل النساء والأطفال في غزة".

وأكمل محمد أبو العينين :" إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين ولكن الشعب الفلسطيني باق على أرضه والشعب الفلسطيني له حق يجب أن يعترف به في العالم بأكمله ".

لفت محمد أبو العينين :" على الأمم المتحدة والعالم بأكمله أن يضمنوا حقوق الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني أعزل ، ومصر منذ اللحظة الأولى فتحت أبوابها لاستقبال المساعدات المقدمة لقطاع غزة".

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