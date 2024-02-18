وجبة شعبية يتناولها أغلب المصريين يوميا تسبب ارتفاع الكوليسترول

تناول الباذنجان المقلي يوميًا قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الجسم وتأثير سلبي على الصحة العامة، بسبب الطريقة التي يتم فيها طهيه واستخدام الزيوت.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان المقلي يوميا ؟

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى عبر صدى البلد من تناول الباذنجان المقلي يوميا.

وقال: عندما يتم قلي الباذنجان، يمتص هذا الخضار كمية كبيرة من الزيت، مما يزيد من محتوى الدهون في الطبق، الزيت المستخدم للقلي عادة يحتوي على دهون مشبعة ودهون متحولة، وهذه الدهون قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم وتقلل من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

على المدى الطويل، زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول أو تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية، فمن المستحسن تقليل استهلاك الباذنجان المقلي والأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، بدلاً من ذلك، يفضل طهي الباذنجان بأساليب أخرى مثل شويه أو خبزه في الفرن بدون زيوت إضافية.

ومع ذلك، يجب أن يتم اتباع نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام، بما في ذلك تناول كميات مناسبة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وتجنب الأطعمة المقلية بشكل عام، بغض النظر عن الباذنجان، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية للحصول على نصائح ملائمة ومخصصة لحالتك الصحية الفردية.