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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. المدينة الطبية بعين شمس تخدم 2 مليون مريض واقتران القمر مع بولوكس الأربعاء المقبل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحوث الفلكية: المركز الوطني لبيانات نزع السلاح منوط برصد تجارب الأسلحة النووية
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل وأهمية واستخدام المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، وما هي العوائد الفوائد التي يقدمها المركز لمصر.

جامعة عين شمس: زيادة نسبة المساحات الخضراء إلى 30% بالمدينة الطبية
تعمل جامعة عين شمس ليل نهار علي إنهاء مشروع المدينة الطبية الذي يهدف لتقديم خدمات طبية متميزة للمصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

مصر تحتضن حفل ختام الأسبوع العربي للبرمجة بمشاركة 14 دولة
نظمت اللجنة الوطنية المصرية فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، تحت عنوان: "اللغة العربية والإبداع الرقمي" لتكريم الطلاب والمُعَلمين المُشرفين، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو )، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمُبادرات التربوية، بحضور وفود من ١٤ دولة عربية (الإمارات – الأردن – البحرين – الكويت – اليمن – ليبيا – فلسطين – عمان – سوريا – لبنان – تونس – قطر – المغرب – الجزائر) وبمُشاركة وفود رفيعة المُستوى، وذلك بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر.

الأربعاء.. اقتران القمر مع النجم بولوكس في ظاهرة مميزة
أكد  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر سيقترن مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم)  يوم الأربعاء المقبل، 21 فبراير 2024.

لمتعاطي المخدرات مجانًا.. بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بـ"العزيمة" بجامعة سوهاج
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية لمركز العزيمة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

التعليم المدمج جامعة القاهرة يعلن عن برامجه المعتمدة للطلاب الجدد
وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

تخدم أكثر من 2 مليون مريض.. تفاصيل مشروع المدينة الطبية بعين شمس

تواصل جامعة عين شمس ليل نهار علي انهاء مشروع المدينة الطبية الذي يهدف لتقديم خدمات طبية متميزة للمصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة

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