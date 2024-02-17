تخدم أكثر من 2 مليون مريض.. تفاصيل مشروع المدينة الطبية بعين شمس

تواصل جامعة عين شمس ليل نهار علي انهاء مشروع المدينة الطبية الذي يهدف لتقديم خدمات طبية متميزة للمصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

يستعرض موقع صدي البلد أبرز المعلومات حول عمليات التطوير بالمدينة الطبية كالتالي:

1- تتضمن المدينة الطبية مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الإکلینیکي، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.

2- المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن ١١ مشروعاً مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

3- فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات طريق محطة المترو للتيسير على الجميع.

4- إنشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدي.

5- إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة.

6- تأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين.

7- يجرى الانتهاء من أعمال الوجهات.

8- مبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من ٧ أدوار يشمل ٨ غرف عمليات و١٥٠ سرير داخلي و٦٠ سرير رعاية من ضمنهم ٢٠ سرير رعاية سموم.

9- دور إداري وأكاديمي وقاعات محاضرات.

10- وقسم للأشعة مزود بجهاز أشعة مقطعية.

11- إنشاء ملاعب متطورة ملعب خماسى وملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالأنشطة الرياضية.

12- رفع نسبة المساحات الخضراء إلى 30%.

13- إنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية.