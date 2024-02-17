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رئيس التحرير
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تعليم

لمتعاطي المخدرات مجانًا.. بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بـ"العزيمة" بجامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية لمركز العزيمة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وذلك تمهيداً لإدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفتره المقبلة، وهو أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، حيث تم البدء في استقبال المرضى، مجانًا وفي سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

وأكد "النعماني" على ان انشاء المركز  يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد والإرتقاء بجودة حياة مواطنيه في مختلف المناحي، وخاصة قضايا الإدمان حيث اولي رئيس الجمهورية رعايته  للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028).

والتي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع (12 وزارة معنية)، وجاري الإعداد لإطلاقها، موجهاً خالص الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي جهودها المضنية في الملف الخاص بعلاج الإدمان من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

وتنفيذ برامج للدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وبرامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات، الي جانب تنفيذ حملات لتوعية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأضاف ان المركز يضم 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى ، وحجز داخلى، لعدد ٨١ سريرا ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنوياً قرابة 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي، حيث يتم توفير  كافة المستلزمات و الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وذلك  من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

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ومن الجدير بالذكر أن المركز يقام على مساحة  1112 متر مربع، ومجهز بسعة  ٨١ سريراً، ويضم مبني إدارى وآخر تأهيلي، ويضم المبنى الإداري دور أرضي و3 أدوار متكررة، و عدد من العيادات وصيدلية، ومسرح وقاعة لكبار الزوار، ومكاتب إدارية، ومبيت ومكاتب للإداريين، أما المبنى التأهيلي يشمل دوراً للأنشطة الرياضية من جمانيزيوم وقاعة ألعاب، وغرفة لورش العمل، مطعم وكافيتريا.

وأدوار مبيت للمرضى، خدمات سحب السموم والتأهيل، وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، الى جانب أن المركز يقع بجواره ملعب كرة قدم تقع مساحته على 1500 م٢، وحدائق ومساحات خضراء، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، وتقديم الدعم والرعاية بعد التعافي لتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، ليكونوا عناصر فعالة وناتجة ومساهمة في خدمة الوطن.

وتبدأ مواعيد  العمل بالعيادات من الساعة ١٠ صباحاً وحتي ١ ظهراً،  ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع، الى جانب أن المركز يوفر خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023.

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