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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سوهاج .. انتهاء حياة مسن وإصابة 7 من أحفاده في واقعة تسمم

صدى البلد

انتهت حياة مزارع في نهاية العقد السابع من العُمر، كما أصيب 7 أطفال من احفاد المتوفي؛ إثر إصابتهم بحالة تسمم لتناولهم طعامًا فاسدًا، بمنزل الأول دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده تسمم 8 أشخاص دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'الضبع ع.ع.س' 67 سنة، مزارع، وإصابة كلاً من: الطالب 'عبد الله ك.ا.ع' 12 سنة، والتلميذه 'جني ك.ا.ع' 9 سنوات، والطفل 'عمران ك.ا.ع' 3 سنوات، والطفلة 'صباح ك.ا.ع' 3 سنوات، والطفل 'محمد ك.ا.ع' عامين.

والطالب 'صباح ا.ا.ع' 12 سنة، والطالب 'محمود ا.ا.ع' 12 سنة، والتلميذ 'عزيزة ا.ا.ع' 9 سنوات، ويقيمون دائرة المركز، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وأفادا كلًا من زوجة نجل المتوفي "والدة من الثاني حتى السادس المدعوة 'اسمهان م.ع.ع' 30 سنة، ربة منزل، وزوجة نجل المتوفي المدعوة 'ورده ع.ت' 18 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات العنوان، بأنه أثناء تواجد المذكورين بالمنزل تناولوا طعام معد بالمنزل موضوع خارج الثلاجة منذ يومين، مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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