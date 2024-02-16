ماس كهربائي يشعل النيران بشقة عشرينية في سوهاج

نشب حريق بغرفة نوم بشقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مِلك ربة منزل عشرينية؛ بسبب حدوث ماس كهربائي، ولم تقع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق بغرفة نوم بشقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق ملك المدعوة (فرحه ق ع م- 23 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، وبسؤالها قررت بمضمون ما تقدم، مضيفة أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد التوصيلات العشوائية، ونفت الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.