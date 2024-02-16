مسقوف بالعروق الخشبية.. انهيار منزل في سوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج، إنهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، دون حدوث إصابات بشرية؛ نتج عن ذلك تصدعات بمنزل مجاور مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إنهيار منزل دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو (محمود ا ا ع- 45 سنة- صاحب مكتب خاص- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)، غير مأهول بالسكان، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

نجم عن ذلك تصدعات بمنزل مجاور مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو (وائل ج ع- 40 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، غير مأهول بالسكان، وبسؤال مالكي المنزلين سالفي الذكر، قررا بمضمون ما تقدم؛ وعللا سبب الإنهيار لقدم المنزلين وتهالكهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.