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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة صغيرة أسفل عجلات سيارة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة طفلة في بداية العقد الأول من العُمر؛ إثر اصطدام سيارة بها، وذلك أثناء لهوها على الطريق أمام منزل عائلتها، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده انتهاء طفلة اسفل عجلات سيارة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة قيادة المدعو (اشرف م.ح.ا، 55 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم شرطة جرجا)، بالطريق المشار إليه اصطدم بالطفلة (رقية م.م.م.ع، عامين، وتقيم دائرة المركز)، عقب أن فوجئ بها تعبر الطريق.

أفاد قائد السيارة ووالد المتوفاه المدعو (محمود م.م.ع، 44 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق، واضاف قائد السيارة أنه فوجئ بالطفلة المذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها عن طريق الخطأ، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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