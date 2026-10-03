رفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات بشوارع العجوزة خلال حملات مكبرة

واصل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ حملاته المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من خلال حملات صباحية ومسائية مكثفة استهدفت قطاعات العجوزة والمهندسين وأرض اللواء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة واشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

جاء ذلك في إطار خطة الحي المستمرة لإعادة الانضباط للشارع وفرض سيادة القانون والتصدي لكافة صور التعدي على الطريق العام، حيث استهدفت الحملات رفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وإعادة السيولة المرورية بالشوارع مع التأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الحملات ضمن التحركات اليومية المكثفة لحي العجوزة لتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين وضمان حقهم في استخدام الطريق العام دون أي معوقات مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم بكافة قطاعات الحي.