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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يجري جولة مفاجئة بإحدى مدارس مدينة نصر ويتحاور مع الطلاب

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد كريم أحمد عبد الفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية؛ وذلك فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، وانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وفى مستهل زيارته، تفقد الوزير اليوم الرياضى بالمدرسة أثناء تواجد فصول الصف الأول الإعدادي في فناء المدرسة، حيث شدد الوزير على تفعيل يوم النشاط الرياضى بالمدرسة وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، كما وجه الوزير باستمرار يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع للطالبات، مؤكدًا أن هذا اليوم يساعدهن على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية، ولاكتشاف المواهب ورعايتها.

كما تفقد الوزير النشاط الموسيقى بالمدرسة، حيث قدمت إحدى الطالبات أغنية وطنية، وقد أشاد الوزير بموهبة الطالبة، وشجعها على ممارسة موهبتهما وتنميتها، كما تحدث مع الطالبات حول أهمية النشاط الموسيقى مؤكدا على أنه غذاء الروح والوجدان.

وقد تفقد الوزير أيضا أحد فصول الصف الثانى الإعدادي أثناء تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واستمع إلى شرح المعلم، وناقش الطالبات حول مدى استفادتهن من الدرس، مؤكدا أهمية تعلم اللغة وإجادتها وتنمية مهارات التحدث بها والتواصل.

وفى أحد فصول الصف الثانى الإعدادي، استمع الوزير إلى شرح مادة الدراسات، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الاستفادة من هذه المادة وأهمية التعرف على التاريخ والاستفادة منه فى المستقبل، كما وجه المعلم بتوصيل المعلومة بسهولة ويسر، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة منها.

كما تفقد الوزير أحد الفصول أثناء شرح مادة اللغة العربية، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى الاستفادة منه، وحث الطالبات على أهمية القراءة للتعرف على المفردات والمعانى.

وفى ختام الجولة، أشاد الوزير بانتظام الدراسة بالمدرسة، والنظافة، وانضباط العملية التعليمية بها، موجها بتفعيل الغياب بالمدرسة، كما شدد على انتظام المعلمين لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب طلاب الصف الثالث الاعدادي من خلال تقديم محاضرات لهم، كما وجه بالإعلان فى المدرسة عن المواد التعليمية والتدريبية التى أتاحتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لاطلاع الطالبات عليها والاستفادة منها لمساعدتهن على الفهم والتحصيل الدراسى.

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

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