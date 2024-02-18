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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب يطالب مديري المديريات بالمحافظات بالبحث عن آليات لتعظيم الموارد المالية

صدى البلد

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام بعقد لقاءات دورية مع مديري مديريات الشباب والرياضة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالمديريات، والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ رؤية الوزارة فيما يخص المشروعات المختلفة، بجانب تقييم الأداء بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

ووجه "صبحي" ضرورة تسريع وتيرة العمل داخل الوزارة ومديريات الشباب والرياضة وضرورة التواصل الدائم، بين قيادات الوزارة و مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهوريه، عن طريق آليات الربط الإلكتروني في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية، لتسريع دورة العمل وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل. 

وطالب وزير الشباب والرياضة كافة المديريات بضرورة إعداد برامج تخص استعدادات المديريات خلال شهر رمضان، وكذا استعدادات عيد الفطر وعيد الأضحي واجازة الصيف، على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، مطالباً بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدماً نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف التواصل مع الكيانات الشبابية في كافة المحافظات بعد الدور المهم الذي لعبته تلك الكيانات خلال الاستحقاق الرئاسي الماضي، مع ضرورة العمل على إشراك الشباب والمتطوعين في الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في مراكز الشباب.

وتطرق  الاجتماع إلى أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وعلي رأسها دوري مراكز الشباب، كما تطرق اللقاء إلى استمرار التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى متابعة تنفيذ طلبات المواطنين كلٌ في محافظته خدمةً للمواطنين.

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