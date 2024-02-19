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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتهام أم بقـ.تل أبنائها الثلاثة بجريمة مرعبة في بريطانيا

صدى البلد

باشرت الشرطة تحقيقا بعد وفاة ثلاثة أبناء في مدينة  بريستول البريطانية، وتم القبض على امرأة مشتبه بارتكاب جريمة قتـ.ل.

وبحسب صحيفة ديلي ستار ، عثر ثلاثة أبناء صغار في منزل بشارع Blaise Walk في منطقة Sea Mills ، وفقا لتأكيد ضباط الشرطة. 

وأكد الضباط في الموقع وفاة الأبناء الثلاثة.

تم استدعاء الشرطة لإجراء فحص رفاهية في 18 فبراير حوالي الساعة 12.40 صباحًا. 

وألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 42 عاما مشتبه بها بارتكاب جريمة قتـ.ل، وهي حاليا محتجزة في المستشفى.

وقال المفتش الرئيسي للأحياء Vicks Hayward-Melen: "هذه حادثة مأساوية ومؤلمة للغاية، حيث مات ثلاثة أبناء للأسف. نقدم تعازينا الصادقة  وسنضمن لهم تقديم الدعم من خلال وحدة الاتصال الخاصة بالعائلة".

وأضاف: "نعتقد أن هذه حادثة معزولة ولا يوجد خطر إضافي على المجتمع الأوسع، ومع ذلك سيظل الضباط في مكان الحادث لطمأنة أي شخص لديه أسئلة أو مخاوف".

لم يتم تحديد سبب وفاة الأبناء الثلاثة الذين عثر عليهم في العقار حتى الآن. ويجري التحقيق من قبل الشرطة حاليا، حيث أكد السكان المحليون الذين تحدثوا إلى BristolLive في وقت سابق من اليوم وجود تواجد كثيف للشرطة.

ويقوم حاليا محققو فريق التحقيق في الجرائم الكبرى (MCIT) بالتحقيق في وفاة الأبناء الثلاثة. وأكد المفتش Hayward-Melen أنه سيكون هناك "تواجد متزايد للشرطة" في المنطقة حتى إشعار آخر.

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