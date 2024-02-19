عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: هناك فرصة ضئيلة لإلغاء الهجوم الإسرائيلي البري على رفح

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون إسرائيليون، صباح اليوم الإثنين، إن هناك احتمال ضئيل أن تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بإلغاء العملية العسكرية البرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، هدد بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الأحد، بشن هجوم بري واجتياح شامل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحلول شهر رمضان، إذا لم تفرج حماس عن كافة المحتجزين لديها.

وأكد جانتس، خلال مشاركته بمؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية، أن “الجيش الإسرائيلي سينفذ تلك العملية بطريقة منسّقة”، على حد تعبيره.

وأوضح جانتس، أن ذلك سيكون “عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان”.

ودعا جانتس مقاتلي حماس إلى الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أنه خيار سيمكن المدنيين في غزة من الاحتفال بشهر رمضان، حسب زعمه.

مسؤولون إسرائيليون حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلغاء العملية العسكرية البرية مدينة رفح قطاع غزة مجلس الحرب الإسرائيلي اجتياح شامل لمدينة رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

القرار النهائي .. ألمانيا تكشف تطورات مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

بيان عاجل من الكرملين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ