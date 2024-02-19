رويترز: هناك فرصة ضئيلة لإلغاء الهجوم الإسرائيلي البري على رفح

قال مسؤولون إسرائيليون، صباح اليوم الإثنين، إن هناك احتمال ضئيل أن تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بإلغاء العملية العسكرية البرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، هدد بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الأحد، بشن هجوم بري واجتياح شامل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحلول شهر رمضان، إذا لم تفرج حماس عن كافة المحتجزين لديها.

وأكد جانتس، خلال مشاركته بمؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية، أن “الجيش الإسرائيلي سينفذ تلك العملية بطريقة منسّقة”، على حد تعبيره.

وأوضح جانتس، أن ذلك سيكون “عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان”.

ودعا جانتس مقاتلي حماس إلى الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أنه خيار سيمكن المدنيين في غزة من الاحتفال بشهر رمضان، حسب زعمه.