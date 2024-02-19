الخارجية الصينية: ندين استهداف المدنيين في قطاع غزة ونطالب إسرائيل بوقف الحرب

أدانت وزارة الخارجية الصينية، استهداف المدنيين في قطاع غزة ونطالب إسرائيل بوقف الحرب، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون، صباح اليوم الإثنين، إن هناك احتمال ضئيل أن تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بإلغاء العملية العسكرية البرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، هدد بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الأحد، بشن هجوم بري واجتياح شامل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحلول شهر رمضان، إذا لم تفرج حماس عن كافة المحتجزين لديها.

وأكد جانتس، خلال مشاركته بمؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية، أن “الجيش الإسرائيلي سينفذ تلك العملية بطريقة منسّقة”، على حد تعبيره.