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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خبير سياحي: جناح مصر بمعرض دبي للصناعات الغذائية مميز للغاية

الجناح المصري في
الجناح المصري في معرض دبي

قال أحمد بدوي الخبير السياحي الدولي، إن جناح مصر في معرض جلفود للصناعات الغذائية بدبي، مميز في الصناعات الغذائية التي تشتهر بها مصر و يعشقها كل سياح العالم، مشيرا إلى أن الاغذية والمشروبات المصرية من عوامل الجذب السياحي لمصر وخاصة في الاكلات الشعبيه المصرية .

وأضاف بدوي أثناء مشاركته في المعرض، بدعوة من دولة الإمارات، أنه شارك في معرض  دبي للصناعات الغذاء للدعوة والترويج لمصر  سياحيا وخاصة لشرم الشيخ والغردقة حيث تشارك معظم دول العالم في معرض الصناعات الغذائية  .

وأشار إلى أنه لابد من التدريب للعاملين بالسياحة في مصر  بمجال الاغذية والمشروبات لانه من اهم عوامل الجذب السياحي للسياح العرب والروس والايطاليين بالإضافة لتنوع المنتج السياحي المصري من سياحة شاطئية وثقافية ودينية وبيئية .

وشاركت  120 شركة مصرية في مختلف القطاعات الغذائية في معرض جلفود دبي 2024 الذي يبدأ اليوم الإثنين 19 ويستمر حتى 23 فبراير الجاري

وتأتي المُشاركة المصرية بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبه في دبي.

وتتواجد الشركات المصرية المُشاركة فى 4 قاعات عرض رئيسية نظراً لتنوع المنتجات حيث تتواجد بقاعة الشيخ مكتوم والتى تضم شركات المجمدات زيوت الطعام، المخللات، الزيتون وزيت الزيتون، السناكس والمقرمشات والحلويات، العصائر، العسل والمربات، المكرونات، الصوصات وإضافات الأغذية ومكونات الخبز، الوجبات سريعة التحضير، صلصة الطماطم.

كما تتواجد بقاعة ٢ شركات الألبان ومنتجاتها، وقاعة زعابيل ٢ الشركات العاملة بمجال العصائر والمشروبات، وقاعة زعابيل ٦ الشركات العاملة بمجال البقوليات والحبوب.

ويُعد معرض جلفود دبى للصناعات الغذائية أهم ملتقى إستراتيجي للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية؛ حيث يشارك به أكثر من 5000 شركة عارضه من أكثر من 120 دولة من دول العالم على مساحة عرض تصل إلى 120 ألف متر مربع.

الجدير بالذكر، أن المشاركة المصرية احدى أكثر المشاركات تميزاً في جلفود ٢٠٢٤؛ حيث تعتبر مصر من أولى الدول التي شاركت في المعرض لأكثر من 20 عامًا دون انقطاع بتواجد نُخبة من أفضل الشركات المصرية المُصدرة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية مقدمة منتجات مصرية متنوعة ومختلفة في جميع القطاعات. 

ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري بدبي المُستوردين من مختلف الدول المُتواجدة بالمعرض لزيارة الشركات المصرية المشاركة لبحث سبل التعاون المختلفة.

جنوب سيناء معرض دبي الصناعات الغذائية الخبير السياحى

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