أول رئيس جمهورية لمصر.. ذكرى ميلاد الراحل محمد نجيب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد نجيب.



أول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو.

اختير رئيسًا لمجلس قيادة الثورة بعد الإطاحة بالملك.

ولد في 20 فبراير عام 1901 بالخرطوم.

التحق بالكلية الحربية بمصر عام 1917.

أول ضابط في الجيش المصري يحصل على ليسانس الحقوق 1927.

منح نجمة فؤاد العسكرية الأولى ورتبة البكوية لشجاعته.

حصل على دبلومة الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي.

حصل على دبلومة الدراسات العليا في القانون الخاص.

أطلق اسمه على قاعدة محمد نجيب العسكرية تكريمًا لإسهامه الوطني.

