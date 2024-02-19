عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفعال تزيد من سيئات العبد إلى يوم القيامة.. أزهري يحذر منها

أفعال تزيد من سيئات
أفعال تزيد من سيئات العبد

حذر الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من أفعال تزيد من سيئات العبد إلى يوم القيامة، ورغب في أخرى تزيد من حسناته. 

أفعال تزيد من سيئات العبد إلى يوم القيامة

وفسر الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا". 

وقال الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم،  يعلمنا أن الإنسان يكون ايجابي فى المجتمع، ويقضى سنن جديدة مباركة يقتضى الناس بيها".

واستكمل: "الانسان ممكن يكون داعم لغيره فى تقديم حلول للكثير من المشاكل، ومن يسن سنن فيها خير للناس سيظل يؤجر عليها ما دام يفعلها الناس، وكذلك سيدنا النبي حذرنا من سن سنن سيئة منها الاحتكار ورفع الأسعار وغيرها فهذا يؤثر تأثير يقتضي به الناس ويحاسب على كل اخطائهم ".

الدكتورة إلهام شاهين: الأزهر يبحث عن المشتركات الإنسانية بين الأديان السماوية

أستاذ بالأزهر: الصدقة تزيد المال وتفرج الكرب وتجلب البركة والخير

وقال الدكتور  عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الانفاق معناه هو إن الشخص يخرج من  لغيره بما ينفعه، لافتا إلى أن التصدق بالمال من اعلي درجات الإنفاق.  

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: "ما يتم انفاقه من مال يتحول الى بركات وتفريج هموم وتوسيع رزق"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ". 

واستكمل: "المال فى جيبك كما هو مال، لكن لما يخرج يتحول الى ما ينفع الناس ويعود عليك بالخير والبركة وقضاء حوائجك،  وليس بالمال فقط يكون الانفاق بل يكون بتقديم العون والطعام والكسوة والابتسامة كل هذه تعتبر إنفاق وصدقات".

سيئات أفعال تزيد من سيئات العبد الدكتور أيمن الحجار الازهر الشريف هيئة كبار العلماء الصدقة تفرج الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

موضوعات متعلقة

حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي |الصعيدي: وثيقة الأخوة الإنسانية علامة فارقة.. وأمين «البحوث الإسلامية»: لم يعد من رفاهية الوقت

النشرة الدينية.. الطريقة الصحيحة لأداء أكثر من عمرة في يوم واحد.. دعاء النصف من شعبان للرزق

أمين «البحوث الإسلامية»: حوار الأديان لم يعد من رفاهية الوقت بل واجبات الساعة

هل الله سبحانه وتعالى يعطي على العنف أجرا وثوابا؟.. علي جمعة يجيب

دعاء النصف من شعبان.. كلمات مجربة لسعة الرزق وتيسير المعيشة في الحال

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

دعاء آخر الليل لتفريج الهم.. 15 كلمة بختام الثلث الأول من شعبان

هل يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال؟.. لا تؤجل هذا الأمر| خاص

ترشيحاتنا

بيان عاجل من نتنياهو بشأن شرعية قرارات محكمة العدل الدولية

مخطط التنمية بالمحافظة.. مدبولي يتابع مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بالإسكندرية

صفقتان جديدتان في الملعب.. تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

سرايا القدس تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في غزة برشقات صاروخية

السفارة اليمنية تشكر أجهزة الأمن على سرعة ضبط المتهمين بقتل اللواء العبيدي

القباج: الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك .. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة رياضية

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ