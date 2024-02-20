الغضب هو رد فعل عاطفي قوي يمكن أن يؤثر على الجسم بعدة طرق. إليك بعض التأثيرات الشائعة للغضب على الجسم، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

ماذا يفعل الغضب بجسمك ؟

رفع مستوى الضغط الشرياني: عندما تشعر بالغضب، يمكن أن يزيد ضغط الدم بشكل مؤقت. يحدث ذلك بسبب زيادة نشاط الجهاز العصبي الودي، الذي يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وزيادة ضخ الدم.

ارتفاع معدل ضربات القلب: الغضب يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، حيث يعمل الجهاز العصبي الودي على زيادة إشاراته إلى القلب، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب.

توتر العضلات: قد يتسبب الغضب في توتر العضلات في الجسم، مما يمكن أن يتسبب في الشعور بالتعب والألم في العضلات.

تأثيرات على الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤثر الغضب على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يزيد من توتر الأمعاء ويؤدي إلى مشاكل مثل الغثيان والإسهال أو الإمساك.

تأثيرات عاطفية ونفسية: يمكن أن يؤدي الغضب إلى زيادة التوتر العاطفي والقلق، وقد يؤثر على النوم ويسبب صعوبة في التركيز والتفكير.

مهم أن ندير الغضب بطرق صحية ومناسبة للحفاظ على صحة الجسم والعقل، يمكن استخدام تقنيات التأمل والاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية والتحدث مع الأشخاص الموثوق بهم للتعامل مع الغضب بشكل صحي.