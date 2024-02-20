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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل هناك علاقة بين الدهون حول العين وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم؟

الدهون حول العين
الدهون حول العين

هناك علاقة محتملة بين وجود دهون حول العين وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، الدهون التي تتراكم حول العين تعرف بالزيادات الدهنية أو الزيادات الدهنية العينية، وقد تكون علامة على اضطرابات في استقلاب الدهون في الجسم.

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هل هناك علاقة بين دهون حول العين وارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن الكوليسترول هو نوع من الدهون الموجودة في الدم، وعندما يكون مستوى الكوليسترول مرتفعًا بشكل غير طبيعي، فإنه يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية ويشكل ترسبات تعرف بالتصلب اللويحي. هذا التصلب اللويحي يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في منطقة العين، ويمكن أن يتسبب في تكوين الزيادات الدهنية حول العين.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن وجود دهون حول العين قد يكون ناتجًا عن عوامل أخرى أيضًا، مثل العوامل الوراثية والعمر والتغذية غير السليمة ونمط الحياة، لذا، إذا كنت تعاني من ظهور دهون حول العين، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتحديد الأسباب المحتملة ووضع خطة علاجية مناسبة.

بصفة عامة، للحفاظ على صحة العين وتقليل تراكم الدهون، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الأطعمة المنخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين.

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