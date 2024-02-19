عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خليها على الفطار.. أطعمة صحية لخفض الكوليسترول

أطعمة صحية لخفض الكوليسترول
أطعمة صحية لخفض الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول مثل ارتفاع ضغط الدم، لا يسبب العديد من الأعراض الملحوظة، ومع ذلك، فإن وجود الكثير من الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية.

ووفقًا لموقع اكسبرس البريطاني، أن لحسن الحظ، يمكن أن تساعد التعديلات الغذائية الصحية على طرد المادة الدهنية من الدم لضبط الكوليسترول.

txt

بفستان جذاب.. شيرين عبد الوهاب تبهر المتابعين من حفلة ليالي سعودية مصرية

txt

لن تتوقع .. سعر قميص محمد حماقي يشعل السوشيال ميديا

وحدد الأطباء ثلاثة أطعمة لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي، وللحفاظ عليه تحت السيطرة.

أطعمة لخفض الكوليسترول 

ومن أبرز هذه الأطعمة هي دقيق الشوفان، حيث أوصى الأطباء بدء يومك بتناول دقيق الشوفان، وإدخاله في وجبة الإفطار يوميا، حيث يحتوي دقيق الشوفان على ألياف رائعة قابلة للذوبان، وسوف يساعد على ربط الأحماض الصفراوية التي ستخفض نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل طبيعي.

هناك طعام آخر أوصى به الأطباء لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع ويمكن أن يضيف نكهة لذيذة إلى دقيق الشوفان، ألا وهو المكسرات.

كما أوصى الأطباء بتناول نوع من المكسرات دائمًا، وهم اللوز والكاجو، أي منهم يحتوي على عناصر مغذية رائعة وألياف ولديهم أيضًا كمية جيدة جدًا من البروتين.

آخر طعام لخفض الكولسترول في قائمة الأطباء هو التوت، علاوة على ذلك، لا يهم نوع التوت الذي تختاره، لذا فالخيار لك تمامًا.

الكوليسترول الكوليسترول المرتفع الكولسترول المكسرات السكتات الدماغية أطعمة لخفض الكوليسترول ارتفاع ضغط الدم ارتفاع نسبة الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بفستان جذاب.. شيرين عبد الوهاب تبهر المتابعين من حفلة ليالي سعودية مصرية

فستان جرئ.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل

لن تتوقع .. سعر قميص محمد حماقي يشعل السوشيال ميديا

مش غالي.. أنغام تثير ضجة بفستان أنثوي| شاهد

شبه العروس.. أصالة تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير 2024: تغيير وظيفتك

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 18 فبراير 2024: اتخذ قرارات مالية

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 18 فبراير 2024: تسوية خلافات الماضي

ترشيحاتنا

لإنهاء حرب غزة.. شكري يستقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي بالعاصمة الإدارية|صور

صراع صلاح وهالاند|ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

بوريل يقترح إعادة تسمية نظام عقوبات أوروبا بـ نافالني

الرئيس السيسي: 15 مليون وحدة سكنية و500 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي

السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت 40% بسبب ما يحدث بالبحر الأحمر

مسؤول فلسطيني يتهم نتنياهو وبن جفير بإشعال حرب دينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السكر بـ15 جنيها بهذه الحالة.. أسباب نقص السلعة الأساسية وموعد انفراج الأزمة

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ