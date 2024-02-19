خليها على الفطار.. أطعمة صحية لخفض الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول مثل ارتفاع ضغط الدم، لا يسبب العديد من الأعراض الملحوظة، ومع ذلك، فإن وجود الكثير من الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية.

ووفقًا لموقع اكسبرس البريطاني، أن لحسن الحظ، يمكن أن تساعد التعديلات الغذائية الصحية على طرد المادة الدهنية من الدم لضبط الكوليسترول.

وحدد الأطباء ثلاثة أطعمة لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي، وللحفاظ عليه تحت السيطرة.

أطعمة لخفض الكوليسترول

ومن أبرز هذه الأطعمة هي دقيق الشوفان، حيث أوصى الأطباء بدء يومك بتناول دقيق الشوفان، وإدخاله في وجبة الإفطار يوميا، حيث يحتوي دقيق الشوفان على ألياف رائعة قابلة للذوبان، وسوف يساعد على ربط الأحماض الصفراوية التي ستخفض نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل طبيعي.

هناك طعام آخر أوصى به الأطباء لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع ويمكن أن يضيف نكهة لذيذة إلى دقيق الشوفان، ألا وهو المكسرات.

كما أوصى الأطباء بتناول نوع من المكسرات دائمًا، وهم اللوز والكاجو، أي منهم يحتوي على عناصر مغذية رائعة وألياف ولديهم أيضًا كمية جيدة جدًا من البروتين.

آخر طعام لخفض الكولسترول في قائمة الأطباء هو التوت، علاوة على ذلك، لا يهم نوع التوت الذي تختاره، لذا فالخيار لك تمامًا.