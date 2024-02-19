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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدأ تجارته بـ 30 ألف جنيه.. صاحب مصنع عطور سيارات يغزو أسواق الخليج

رامي الهواري صاحب
رامي الهواري صاحب مصنع عطور سيارات

قال رامي الهواري صاحب مصنع عطور سيارات إنه ظل نحو 10 سنوات في الفترة من 2005 إلى 2015  يقوم بدراسة السوق فقط خلال تجارته في أنواع مستوردة من عطور السيارات حتى قرر أن يصنع بنفسه عطور السيارات داخل مصر.

 وأضاف الهواري في برنامج بيزنس، الذي تقدمه شيماء موسى، على قناة صدى البلد ٢، أن عطوره المصنعة تتميز عن العطور المصنعة في أوروبا بأنها مناسبة للظروف الجوية في مصر والخليج والشرق الأوسط بشكل عام خلافا للعطور المستوردة التي تناسب فقط أجواء الطقس والبيئة في الدول الأوروبية فقط.

 وأوضح الهواري أنه بدأ تجارته في عطور السيارات عام ٢٠٠٥ برأس مال ٣٠ ألف جنيه حتى تحولت تجارته إلى تصنيع أدوات العناية بالسيارات في مارس ٢٠١١ ثم اتجه إلى تصنيع عطور السيارات كأول مصنع في مصر في ٢٠١٧. 

وكشف الهواري عن عناصر المنافسة في منتج “فريش اب” كونه يظل فترة أطول من المنتج الأوروبي، حيث إنه يناسب درجة الحرارة المرتفعة.

 كما أنه مناسب لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي وفقا للتجربة وتحليلات السلامة. وأضاف أنه استفاد من تعويم العملة المحلية ليصبح منتجه أكثر تنافسية في السعر داخل مصر. 

وفيما يتعلق بأسواق الخليج, أكد الهواري أن استمرار عطور مصنعه لفترة أطول من العطور المستوردة من أوروبا جعل منتج مصنعه أكثر تنافسية.

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