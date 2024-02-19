اشترِ سيارة "أوتوماتيك" هاي لاين 2001 .. بأفضل سعر

يرغب الكثير في شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، وسط تنوع الخيارات المطروحة في السوق المصري، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية وفئة الهاتشباك الشهيرة.

وتعتبر السيارة بيجو 206 من أشهر سيارات الهاشتباك التي قدمت بالسوق المصري، وخصيصًا بين فئة الشباب، حيث تتميز بأبعاد خارجية متقاربة، ما يتيح سهولة الحركة، وعملية الاصطفاف، وخاصة لقائدي السيارات الجدد.

بيجو 206 موديل 2001

وظهرت السيارة بيجو 206 موديل 2001 للبيع على الانترنت، وهي بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر، مع تمتعها بقدرات عالية التجهيز، حيث تضم فتحة سقف كهربائية، وجنوطا رياضية، ومصابيح ضباب، بالاضافة إلى جنوط رياضية وإطارات حديثة وبطارية جديدة أيضا.

بيجو 206 موديل 2001

وزودت السيارة بيجو 206 موديل 2001 بمصابيح أمامية حادة المظهر، مع مرايا جانبية كهربائية، وعدد 4 أبواب، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، مع مقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الأمامية والخلفية.

بيجو 206 موديل 2001

وتضم السيارة بيجو 206 موديل 2001 مكيف هواء، عجلة قيادة باور، ومحركا رباعي الاسطوانات 4 سلندر، متصلا بناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وأبعاد خارجية بلغت 3.835 مم للطول، و1.625 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.428 مم، و2.442 مم لطول قاعدة العجلات.

سعر السيارة بيجو 206 موديل 2001

ظهرت السيارة بيجو 206 موديل 2001 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 280 ألف جنيه.