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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير عن إصابة سفينة تجارية على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون كل السفن العابرة نحو الاحتلال

 


أفادت هيئة بحرية بريطانية بحدوث عمل عسكري على مسافة غير بعيدة من جيبوتي، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الهيئة أنها تلقت  تقريرا عن إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي.

من جانبه، ذكر نائب رئيس التوجيه المعنوي لجماعة أنصار الله أن المسيرة الأمريكية إم كيو-9 هي الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها.

وذكرت جماعة الحوثي بأنها تمكنت من  إسقاط دفاعاتها الجوية لمسيرة أمريكية من طراز MK-9، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأفادت جماعة الحوثي بأنها أسقطت الطائرة المسيرة بصاروخ أرض جو.

من جانبه، قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لـ مليشيات الحوثي في اليمن، إن هناك حربا بين مليشيات الحوثي والتحالف الثلاثي الولايات المتحدة وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفي هذه الحرب يستهدف كل طرف قوى ومصالح الطرف الآخر.

وأضاف البخيتي عبر حسابه على منصة إكس: "حتى الآن، لا تزال مهمة القوات البحرية التابعة لـ الاتحاد الأوروبي التي سيتم إرسالها إلى مسرح العمليات في البحر الأحمر غير واضحة، بخلاف الإعلان عن أنها قوات دفاعية".
 

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