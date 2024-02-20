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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

شاهد كيف كشف هاكر
شاهد كيف كشف هاكر ألاعيب شركة "نصابة" بالصوت والصورة

استطاع يوتيوبر وهاكر - متخصص في ملاحقة المُحتالين - كشف الستار عن شركة هندية "نصابة" يتصل موظفوها بالمواطنين الهنود مُدعين أنهم شركة "مايكروسوفت" للاحتيال عليهم وسرقة أموالهم!

استطاع الهاكر أن يفضح ألاعيب هذه الشركة التي تقع في مدينة كولكاتا بالهند من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بها حيث تمكن من اختراقها ورؤية نظام اتصال الشركة بالكامل والاستماع إلى كل مكالمة. 

المكالمات

وأكد اليوتيوبر أن الموظفين يستخدمون أسماء مُزيفة لكنه استطاع معرفة أسمائهم الحقيقية بمجرد الاستماع للمكالمات. 

وأوضح الهاكر أنه تمكن من التحدث إلى موظفي الشركة المُحتالة أثناء قيامهم بإجراء مكالمات مع المواطنين حيث إنهم ظنوا أنهم يتحدثون مع الضحايا لكنهم في الواقع كانوا يتحدثون "معي دائمًا"!

وقال إن مركز مكالمات الشركات "النصابة" منظم بشكل مُذهل، حتى أنه شاهد بعضهم يُجري تقييمات لأداء الموظفين. مشيرًا إلى أن 95% من هذه الشركات المُحتالة تقع في الهند، فالهند تكاد تكون ملاذ آمن لهؤلاء المُحتالين!

وأضاف أن مراكز الاحتيال الكبيرة تعمل على توظيف المئات لديها ويكسب أصحابها حرفيًا ملايين الدولارات سنويًا.

ظهر ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) يوضح الهاكر وهو يتحدث مع موظفي الشركة "النصابة" ويكشف لهم معرفته بأسمائهم الحقيقية ورؤيته لهم بينما انتابتهم حالة من الذهول!

المكالمات يوتيوبر هاكر مايكروسوفت شركة هندية كاميرات المراقبة

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