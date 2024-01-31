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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذا السبب.. مايكروسوفت تنضم لشركة Epic ضد صراعها مع أبل

مايكروسوفت تنضم لشركة
مايكروسوفت تنضم لشركة Epic ضد صراعها مع أبل

أصدرت شركة أبل خططها حول كيفية امتثالها لقانون الأسواق الرقمية في مارس الماضي، وسرعان ما أعربت الشركات الكبرى عن مخاوفها من أن التنفيذ سيضر المنافسين أكثر من مساعدتهم. 

 

واعترض تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، على الخطة، كما وصفها الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، دانيل إيك، بأنها "ابتزاز"، واليوم انضمت سارة بوند، رئيسة Xbox المملوكة لشركة مايكروسوفت إلى الانتقادات، قائلة إن السياسة الجديدة هي خطوة في الاتجاه الخاطئ.

 

وافقت شركة أبل على السماح بمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على أجهزتها المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب الموافقة عليها من خلال عملية مراجعة بشرية. 

 

ويتم تخفيض العمولات إلى 17% للتطبيقات المباعة من متجر التطبيقات، ولكن لا يزال يتعين على المطورين دفع 0.50 يورو عند التثبيت الأول بعد مليون عملية تثبيت.

 

وادعى دانييل إيك أن شركة أبل تجبر المطورين على البقاء على الوضع الراهن لأن ما تقدمه ليس بديلاً حقيقياً. وأضافت سارة بوند أن المحادثات البناءة تدفع التغيير والتقدم نحو منصات مفتوحة ومنافسة أكبر.

 

وستنظر المفوضية الأوروبية بعد بدء عملية مراجعة خطوات شركة أبل في 7 مارس. وتواجه الشركة الأمريكية "إجراءات قوية" إذا لم تمتثل للمتطلبات، مما يعني أن المعركة من أجل سوق التطبيقات المفتوحة لم تنته بعد.

 

وكانت جوجل قد خسرت معركة قضائية طويلة رفعتها ضدها شركة Epic Games وذلك بدعوى مكافحة الاحتكار، حيث وجدت محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن جوجل أساءت استخدام سلطتها لتأمين أرباح بمليارات الدولارات من متجرها "Play Store".

 

وزعمت الدعوى القضائية التي رفعتها Epic Games - المطورة للعبة “فورتنايت”-  أن جوجل أساءت استخدام سلطتها لفرض رسوم مفرطة، وحققت أرباحًا تشغيلية قدرها 12 مليار دولار على متجر Play Store الخاص بها في عام 2021 وحده.

 

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