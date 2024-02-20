بهذه الطريقة.. مرتضى منصور يتجاهل قرار شطب عضويته من الزمالك

تجاهل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قرار شطب عضويته من القلعة البيضاء بقرار مجلس الإدارة، بتصرف مثير.

وكشف مرتضى منصور، عن استقبال اللاعب إبراهيم شيكا، ناشئي الزمالك، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

ونشر مرتضي عبر حسابه علي فيسبوك فيديو وكتب "الحمد لله بدأت رحلة علاج شيكا المستشار مرتضى منصور يستقبله في منزله، الحمد لله بدأت رحلة علاج شيكا ...المستشار مرتضى منصور يستقبله في منزله"

وكان إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، قد أعلن خلال بث مباشر بمواقع التواصل، إصابته بمرض سرطان المستقيم، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها خلال الأيام الماضية.

وقال شيكا: الحمد لله، راضي بقضاء الله وقدره، بعدما أثبتت كل الفحوصات الطبية اللي خضعت لها وجود ورم سرطاني في منطقة المستقيم.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور رئيس النادي السابق.

وأوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن قرار مجلس الإدارة جاء بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

