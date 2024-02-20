أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

كشف مرتضى منصور الرئيس السابق للقلعة البيضاء عن مفاجأة بشان اللاعب إبراهيم شيكا، ناشئي الفريق الكروي بنادي الزمالك، بعد تعرضه لمرض خطير خلال الساعات الماضية.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه علي فيسبوك "بعد قليل ننشر بالصوت والصورة استقبال المستشار مرتضي منصور في منزله لاعب الزمالك السابق ابراهيم شيكا وأسرته أمس الاثنين، أدعو لابراهيم بالشفاء"

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور رئيس النادي السابق.

وأوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن قرار مجلس الإدارة جاء بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.